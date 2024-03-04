ДТП в Барнауле Фото: t.me/go_barnaul_telegram

На кадрах видно, что у транспортного средства в результате ДТП оказалась сильно смята передняя часть. Информация уточняется

Вечером 3 марта в Барнауле в районе пересечения улиц Антона Петрова и Попова произошло ДТП, сообщает Telegram-канал go_barnaul.

По словам очевидцев, автомобиль врезался в металлическое ограждение трамвайной остановки.

В результате случившегося никто не пострадал: людей на остановке в момент ДТП не было. Причины и обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на кольце Малахова – Антона Петрова трамвай №7 сошел с рельсов. По словам очевидцев, вагон развернуло на 90 градусов. Горожане в комментариях отметили, что в последнее время в городе часто происходят ЧП с участием трамваев.

Взято отсюда