Автобус. Общественный транспорт Барнаула Фото: Олег Укладов

Пассажиров автобусов, трамваем и троллейбусов просят отнестись к проверкам с пониманием, потому что это делается ради безопасности

В Барнауле пройдут очередные рейды по общественному транспорту, сообщили в Госавтоинспекции.

Проверки будут 22, 23 и 29 февраля с участием автобусов, трамваев и троллейбусов.

Утром 22 февраля инспекторы уже привлекли двух водителей автобусов №58 за нарушение ПДД.

“Просим отнестись с пониманием к данной ситуации, так как сотрудники Госавтоинспекции реализуют комплекс мер, направленных в первую очередь на безопасность жителей и гостей краевой столицы”, – говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что за прошлый год в Барнауле произошло 79 ДТП с общественным транспортом из-за нарушений водителей. В авариях 111 человек получили травмы.

Ранее краевое УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков перевозчика по маршруту №37.

Взято отсюда