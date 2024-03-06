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В Барнауле ищут подрядчика для реконструкции самого большого парка в городе

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Барнаульский парк “Юбилейный” ждет третий этап реновации. Помимо озеленения и обустройства дорожек, внутри зеленой зоны планируют огородить некоторые площадки

Весной этого года стартует третий этап реконструкции барнаульского парка с самой большой территорией. Городские власти уже начали поиск подрядчика для проведения работ. Соответствующий аукцион стартовал в начале этой недели. Победителя ждет большой фронт работ по сносу аварийных деревьев и дикой поросли, озеленению и не только.

Взято отсюда

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