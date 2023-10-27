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В Барнауле ищут подрядчика для ремонта дома на проспекте Ленина

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дом на Ленина, 67 и 67а и другие здания главного проспекта Барнаула Фото: Виталий Барабаш

Планируется, что ремонт проведут до января 2025 года. Сейчас власти ведут сбор заявок от желающих взяться за ремонтные работы

Власти Барнаула ищут подрядчика на ремонт крыши и фасада дома на проспекте Ленина, 67а, сообщили в пресс-службе городской администрации. Соответствующая информация опубликована на площадке Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена контракта составляет 45,7 млн рублей. В настоящее время идет подача заявок для участия в конкурсных процедурах.

Капремонт продлится с момента заключения договора и до конца января 2025 года.

Будущий подрядчик должен будет отремонтировать крышу, восстановить и укрепить кирпичную кладку и фасада.

Капитальный ремонт проведут в рамках муниципальной программой “Барнаул – комфортный город”.

На плачевное состояние дома 1954 года постройки в марте обратили внимание горожане и журналисты “Толка”. Фасад начал разрушаться и осыпаться на прохожих. Чтобы никто из них не пострадал, самую проблемную часть архитектурного наследия огородили сигнальной лентой.

Источник

город горняк
горняк онлайн

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