В Барнауле ищут подрядчика для ремонта дома на проспекте Ленина
Дом на Ленина, 67 и 67а и другие здания главного проспекта Барнаула Фото: Виталий Барабаш
Планируется, что ремонт проведут до января 2025 года. Сейчас власти ведут сбор заявок от желающих взяться за ремонтные работы
Власти Барнаула ищут подрядчика на ремонт крыши и фасада дома на проспекте Ленина, 67а, сообщили в пресс-службе городской администрации. Соответствующая информация опубликована на площадке Единой информационной системы в сфере закупок.
Начальная цена контракта составляет 45,7 млн рублей. В настоящее время идет подача заявок для участия в конкурсных процедурах.
Капремонт продлится с момента заключения договора и до конца января 2025 года.
Будущий подрядчик должен будет отремонтировать крышу, восстановить и укрепить кирпичную кладку и фасада.
Капитальный ремонт проведут в рамках муниципальной программой “Барнаул – комфортный город”.
На плачевное состояние дома 1954 года постройки в марте обратили внимание горожане и журналисты “Толка”. Фасад начал разрушаться и осыпаться на прохожих. Чтобы никто из них не пострадал, самую проблемную часть архитектурного наследия огородили сигнальной лентой.
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