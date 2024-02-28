Снос дома Фото: Пресс-центр городской администрации

Все три аварийных здания, которые ожидает демонтаж, были построены еще в 1940-х годах. Возраст самой старой из них уже перешагнул за 80 лет

Власти Барнаула ищут подрядчиков для сноса еще трех аварийных многоквартирных домов. Информация об этом размещена в системе ЕИС “Закупки”.

В этот раз под снос пойдут дома по адресам 1-я Западная, 47а, Северо-Западная, 11 и Радищева, 43а. Самым дорогостоящим станет демонтаж именно первого здания: его начальная стоимость составляет 2,67 млн рублей (впрочем, потенциальный подрядчик может взяться за дело и за куда меньшую сумму).

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