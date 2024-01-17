Выпавший груз Фото: кадр видео "Инцидент Барнаул"

Барнаульцы забеспокоились, что из кубовых бочек могла пролиться опасная жидкость, но, предположительно, ничего опасного в них не было

Жители Барнаула стали свидетелями небольшого ЧП на дороге – из грузового автомобиля на проезжую часть выпали несколько контейнеров с жидкостью, сообщили горожане в Telegram-канале “Инцидент Барнаул”.

Груз вывалился на улице Цеховой при повороте с проспекта Комсомольского. В комментариях барнаульцы начали предполагать, что может быть в контейнерах и не опасно ли их опрокидывание.

Как пояснил один из комментаторов, особо опасные жидкости в таких кубах не возят.

“Да вполне обычные еврокубы, ничего страшного в таких не перевозят. Скорее всего химия для производства незамерзайки или шампуня, жидкого мыла и прочей бытовухи. Но чаще всего там просто вода”, – написал он.

Ранее в Алтайском крае на трассе опрокинулся грузовик с семечками.

Взято отсюда