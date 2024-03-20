Обновленный трамвай Фото: Пресс-центр городской администрации
Жителей краевой столицы предупредили, что с утра трамваи временно пойдут по другим маршрутам. После устранения аварии они возобновят работу в прежнем режиме
В Барнауле из-за аварии на улице Антона Петрова изменились маршруты движения некоторых трамваев, сообщает пресс-центр городской администрации.
Так, движение вагонов организовали по следующим схемам.
Маршрут №2:
Поток-Космонавтов-Попова-А.Петрова-Малахова-Власихинская-Попова-Пивзавод-обратно по маршруту;
Маршрут № 7:
Кордон-Змеиногорский-Красноармейсмкий-Строителей-Ленина-С.Западная-А.Петрова-Малахова-Депо3.
Маршрут № 10:
Докучаево-А.Петрова-Малахова-Депо3-Малахова-РТИ – далее по маршруту.
В настоящее время сотрудники Горэлектротранса устраняют аварийную ситуацию.
Взято отсюда