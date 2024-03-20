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В Барнауле из-за аварии изменились маршруты движения трамваев

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В Барнауле из-за аварии изменились маршруты движения трамваев

Обновленный трамвай Фото: Пресс-центр городской администрации

Жителей краевой столицы предупредили, что с утра трамваи временно пойдут по другим маршрутам. После устранения аварии они возобновят работу в прежнем режиме

В Барнауле из-за аварии на улице Антона Петрова изменились маршруты движения некоторых трамваев, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, движение вагонов организовали по следующим схемам.

Маршрут №2:

Поток-Космонавтов-Попова-А.Петрова-Малахова-Власихинская-Попова-Пивзавод-обратно по маршруту;

Маршрут № 7:

Кордон-Змеиногорский-Красноармейсмкий-Строителей-Ленина-С.Западная-А.Петрова-Малахова-Депо3.

Маршрут № 10:

Докучаево-А.Петрова-Малахова-Депо3-Малахова-РТИ – далее по маршруту.

В настоящее время сотрудники Горэлектротранса устраняют аварийную ситуацию.

Взято отсюда

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