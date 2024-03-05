Перекрытие улицы Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Коммунальщики приносят извинения за доставленные неудобства. Все интересующие вопросы можно задать по телефону “Росводоканал Барнаул” 500-101

“Росводоканал Барнаул” устраняет повреждение на самотечном канализационном коллекторе диаметром 600 мм, сообщили в компании.

До конца дня 8 марта будет ограничено движение по всей ширине проезжей части нечетной стороны улицы Антона Петрова, от Малаховского кольца до Антона Петрова, 215.

Водителей просят выбирать пути объезда.

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