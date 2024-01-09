В Барнауле из-за надвигающихся морозов повышают температуру в городской системе теплоснабжения

Как сообщили в СГК, новогодние каникулы прошли спокойно, без происшествий на ТЭЦ города и теплосетях.

По прогнозу синоптиков ближайшей ночью ожидается похолодание до минус 21 градуса, поэтому с обеда специалисты начали плавно увеличивать температуру теплоносителя с 94 до 98 градусов. Этого будет достаточно, чтобы и в морозные дни в квартирах барнаульцев было так же тепло, как и сейчас. По словам энергетиков, температура теплоносителя корректируется ежедневно в зависимости от погодных условий.

Галина Новикова

Взято отсюда.

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