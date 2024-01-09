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В Барнауле из-за непогоды перестали работать несколько светофоров

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В Барнауле из-за непогоды перестали работать несколько светофоров

Светофор Фото: pixabay.com

Из-за повреждения оборудования некоторые светофоры в городе перестали работать. Водителей и пешеходов просят быть внимательными

Утром 9 января в Барнауле из-за повреждения оборудования возникли неполадки с несколькими светофорами, сообщили в администрации города.

Причиной повреждения линий связи и светофорного оборудования стала непогода. Отключились светофоры на пересечении пр. Красноармейского и ул. Анатолия, а также на ул. Солнечная Поляна и ул. Георгия Исакова.

В режиме желтого мигания находятся три светофора:

  • ул. Попова – ул.Трактовая,
  • ул. Челюскинцев, 75,
  • ул. Советской Армии, 133б.

Аварийные бригады “Барнаулгорсвета” восстанавливают работоспособность светофоров.

Накануне в связи со снегопадом, метелями и сильным порывистым ветром бригады дорожной службы “Автодорстроя” перешли на круглосуточный режим работы.

Взято отсюда

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