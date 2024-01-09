Светофор Фото: pixabay.com
Из-за повреждения оборудования некоторые светофоры в городе перестали работать. Водителей и пешеходов просят быть внимательными
Утром 9 января в Барнауле из-за повреждения оборудования возникли неполадки с несколькими светофорами, сообщили в администрации города.
Причиной повреждения линий связи и светофорного оборудования стала непогода. Отключились светофоры на пересечении пр. Красноармейского и ул. Анатолия, а также на ул. Солнечная Поляна и ул. Георгия Исакова.
В режиме желтого мигания находятся три светофора:
- ул. Попова – ул.Трактовая,
- ул. Челюскинцев, 75,
- ул. Советской Армии, 133б.
Аварийные бригады “Барнаулгорсвета” восстанавливают работоспособность светофоров.
Накануне в связи со снегопадом, метелями и сильным порывистым ветром бригады дорожной службы “Автодорстроя” перешли на круглосуточный режим работы.
Взято отсюда