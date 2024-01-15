Светофор Фото: pixabay.com
Очередной шторм вновь прошелся по Барнаулу, повредив некоторые объекты инфраструктуры, в том числе светофорные комплексы
В Барнауле из-за неблагоприятных погодных условий не работают светофоры на нескольких перекрестках, сообщает пресс-центр городской администрации.
Так, речь идет о следующих участках:
- ул. Власихинская, 65 (ТЦ “Волна”);
- ул. Германа Титова – ул.40 лет Октября;
- ул. Советской Армии – ул. Минская.
В настоящее время сотрудники “Барнаулгорсвета” восстанавливают поврежденные светофоры.
Водителей и пешеходов призвали быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.
Ранее сообщалось, что из-за погоды в Алтайском крае закрыли несколько участков трасс. А после улучшения обстановки возобновили движение в прежнем режиме.
Взято отсюда