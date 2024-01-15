реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле из-за погоды вышли из строя несколько светофоров

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Барнауле из-за погоды вышли из строя несколько светофоров

Фото: pixabay.com

Очередной шторм вновь прошелся по Барнаулу, повредив некоторые объекты инфраструктуры, в том числе светофорные комплексы

В Барнауле из-за неблагоприятных погодных условий не работают светофоры на нескольких перекрестках, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, речь идет о следующих участках:

  • ул.Власихинская, 65 (ТЦ “Волна”);
  • ул.Германа титова – ул.40 лет Октября;
  • ул.Советской Армии – ул.Минская.

    • В настоящее время сотрудники “Барнаулгорсвета” восстанавливают поврежденные светофоры.

    Водителей и пешеходов призвали быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

    Ранее сообщалось , что из-за погоды в Алтайском крае закрыли несколько участков трасс. А после улучшения обстановки возобновили движение в прежнем режиме.

    Взято отсюда.

    новости алтай края , новости выпуск алтай ,

    ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

    Выпечка
    Горячие блюда
    Десерты
    Заготовки
    Закуски
    Напитки
    Салаты
    Соусы
    Супы

    МЫ В СОЦСЕТЯХ

    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

    НАПИСАТЬ НАМ

     Недвижимость и ЖКХ

    МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

    15.01.2024

     Новости Алтай

    Снежные заносы и -20. В Алтайском крае резко похолодало после оттепели: смотрим прогнозы на неделю

    15.01.2024

     Новости Алтай

    В Барнауле ветер опять вывел из строя несколько светофоров: когда их починят

    15.01.2024

     Новости Алтай

    «Что было в “Джелакси”»: Ольга Бузова не запомнила название барнаульского ТЦ, где прошла ее фан-встреча

    15.01.2024

     Новости Алтай

    Самолет, летевший из Горно-Алтайска, экстренно сел в Толмачево. Всё из-за технической неисправности

    15.01.2024

     Новости Алтай

    Получить налоговый вычет стало проще: как это сделать и сколько денег вам вернут

    15.01.2024

     Новости Алтай

    Будем привыкать жить без кофе, чая, молока и даже воды? Какие продукты сильнее всего подорожают в начале 2024 года

    15.01.2024

     Новости Алтай

    Даже учителя не справятся: попробуйте ответить на 10 вопросов из олимпиады по русскому языку

    15.01.2024

     Новости Алтай

    Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

    15.01.2024

    Безформата
    нгс
    риановости
    газетару
    толк
    Алтапресс

    РЕКЛАМА

    22бот
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске