В Барнауле из-за погоды вышли из строя несколько светофоров

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Очередной шторм вновь прошелся по Барнаулу, повредив некоторые объекты инфраструктуры, в том числе светофорные комплексы

В Барнауле из-за неблагоприятных погодных условий не работают светофоры на нескольких перекрестках, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, речь идет о следующих участках:

ул.Власихинская, 65 (ТЦ “Волна”);

ул.Германа титова – ул.40 лет Октября;

ул.Советской Армии – ул.Минская.

В настоящее время сотрудники “Барнаулгорсвета” восстанавливают поврежденные светофоры.

Водителей и пешеходов призвали быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Ранее сообщалось , что из-за погоды в Алтайском крае закрыли несколько участков трасс. А после улучшения обстановки возобновили движение в прежнем режиме.

Взято отсюда.

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