Трамвай Фото: Pixabay

Причиной изменения маршрутов стала поломка пантографа у трамвая №7. В настоящее время сотрудники “Горэлектротранса” проводят ремонтные работы

Днем 6 января в Барнауле ограничили движение трамваев по кольцу Малахова, сообщает городская администрация.

Так, проезд для этого вида транспорта перекрыли во всех направлениях. Временно трамваи будут развозить пассажиров по следующим маршрутам:

№ 5 – Мясокомбинат – проспект Космонавтов – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – далее по маршруту;

№ 7 – Депо №3 – улица Власихинская – улица Попова – проспект Космонавтов – улица Северо-Западная – проспект Ленина;

№ 9 – Докучаево – улица Попова – проспект Космонавтов – улица Северо-Западная – Депо №1 (проспект Коммунаров);

№ 10 – Докучаево – улица Попова – проспект Космонавтов – улица Северо-Западная – Депо №1 (проспект Коммунаров).

Ранее барнаульцам напомнили график работы транспорта в рождественскую ночь.

Взято отсюда