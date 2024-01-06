Трамвай Фото: Pixabay
Причиной изменения маршрутов стала поломка пантографа у трамвая №7. В настоящее время сотрудники “Горэлектротранса” проводят ремонтные работы
Днем 6 января в Барнауле ограничили движение трамваев по кольцу Малахова, сообщает городская администрация.
Так, проезд для этого вида транспорта перекрыли во всех направлениях. Временно трамваи будут развозить пассажиров по следующим маршрутам:
- № 5 – Мясокомбинат – проспект Космонавтов – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – далее по маршруту;
- № 7 – Депо №3 – улица Власихинская – улица Попова – проспект Космонавтов – улица Северо-Западная – проспект Ленина;
- № 9 – Докучаево – улица Попова – проспект Космонавтов – улица Северо-Западная – Депо №1 (проспект Коммунаров);
- № 10 – Докучаево – улица Попова – проспект Космонавтов – улица Северо-Западная – Депо №1 (проспект Коммунаров).
Ранее барнаульцам напомнили график работы транспорта в рождественскую ночь.
Взято отсюда