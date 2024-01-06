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В Барнауле из-за поломки закрыли движение трамваев по кольцу Малахова

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В Барнауле из-за поломки закрыли движение трамваев по кольцу Малахова

Трамвай Фото: Pixabay

Причиной изменения маршрутов стала поломка пантографа у трамвая №7. В настоящее время сотрудники “Горэлектротранса” проводят ремонтные работы

Днем 6 января в Барнауле ограничили движение трамваев по кольцу Малахова, сообщает городская администрация.

Так, проезд для этого вида транспорта перекрыли во всех направлениях. Временно трамваи будут развозить пассажиров по следующим маршрутам:

  • № 5 – Мясокомбинат – проспект Космонавтов – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – далее по маршруту;
  • № 7 – Депо №3 – улица Власихинская – улица Попова – проспект Космонавтов – улица Северо-Западная – проспект Ленина;
  • № 9 – Докучаево – улица Попова – проспект Космонавтов – улица Северо-Западная – Депо №1 (проспект Коммунаров);
  • № 10 – Докучаево – улица Попова – проспект Космонавтов – улица Северо-Западная – Депо №1 (проспект Коммунаров).

Ранее барнаульцам напомнили график работы транспорта в рождественскую ночь.

Взято отсюда

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