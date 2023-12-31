Электроэнергия. ЛЭП Фото: pixabay.com

Алтайский филиал “Россети Сибирь” работает в режиме повышенной готовности. Энергетики оперативно реагируют на любые нарушения

31 декабря из-за штормового ветра в Барнауле и пригороде отключилось электричество. Энергетики уже устраняют повреждения, сообщили в администрации города.

Ведутся работы на линии электропередачи 110 кВ, питающей пригородные поселки и часть Барнаула. Из-за сильного ветра там произошло повреждение провода.

“В Ленинском районе без электроснабжения 3951 частный дом, котельные в с. Гоньба и п. Научный Городок, 16 многоквартирных жилых домов, один детский сад, школы, общежития, одно медицинское учреждение, 13 административных зданий”, – перечислили в мэрии.

Взято отсюда