Самолет. Бортпроводник Фото: Unsplash.com

Ночью 11 января в Барнауле бушевала непогода: в краевой столице то лил дождь с грозами, то пошел снег. Все это сопровождалось сильным порывистым ветром

В Барнауле 11 января из-за погоды задержали авиарейсы в Москву.

Так, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Барнаула, вовремя не вылетели рейсы авиакомпаний S7 и “Аэрофлот”. В частности, самолет авиакомпании S7 должен был вылететь по расписанию в 08.05, однако вылет перенесли на 14.30. Вылет борта “Аэрофлота” был запланирован на 9.55, отправку перенесли на 16.00.

Соответственно, задерживаются два рейса из Москвы: S7 из Домодедово и “Аэрофлот” из “Шереметьево”.

UPD. Самолет авиакомпании “Победа” не смог приземлиться 11 января в аэропорту Барнаула. Борт перенаправили в Новосибирск, а пассажиров, которые должны были улететь в Москву из Барнаула обратным рейсом, на автобусах доставили в Толмачево, пишет “Амител”.

Еще один самолет из Москвы сел в аэропорту Новосибирска.

Ранее жители Алтайского края рассказали, что ночью им не удалось поспать из-за сильного ветра и грома с молниями.

Взято отсюда