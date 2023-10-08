Одуванчик лекарственный Фото: Мирослава Сахневич, Алтайский биосферный заповедник

Синоптики предупреждали, что в Алтайском крае ожидаются теплые выходные под +20 градусов. Вероятно, это повлияло на окружающую природу

Жители Барнаула засняли, как на фоне осенней листвы в траве зацвели одуванчики. Об этом сообщает “Катунь 24”.

Как правило, одуванчики в Алтайском крае цветут в середине мая – начале июня. Однако в этом году из-за продолжительного осеннего тепла цветы распустились вновь.

Отметим, что в Алтайском крае в ближайшие дни потеплеет до +21 градуса.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай в окрестностях Телецкого озера в начале октября повторно зацвел маральник. Как правило, первичное цветение рододендрона даурского наблюдают в Горном Алтае в начале мая. Оно продолжается 10–14 дней. Однако при совпадении нужных условий маральник может цвести вновь летом и даже осенью.

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