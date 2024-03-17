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В Барнауле женщина пыталась порвать книгу со списком избирателей

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Нарушение попало на камеры на участке

17 марта 2024, 17:25151Написать комментарий

В Барнауле женщина пыталась порвать книгу со списком избирателей

17 марта жительница Барнаула чуть не порвала книгу со списком избирателей. Об инциденте рассказали Центре общественного наблюдения за выборами.

Руководитель штаба Алексей Чесноков уточнил, что всё случилось на участке № 162 на улице Юрина.

— Гражданка попыталась порвать документы, связанные с реализацией прав избирателей. Журнал испортить не удалось. Кроме того, она хотела посмотреть данные других избирателей, что недопустимо.

Чесноков отметил, что на инцидент уже отреагировали следком и полиция.

В Барнауле женщина пыталась порвать книгу со списком избирателей

— Из того, что мы видим, здесь налицо состав 141-й статьи Уголовного кодекса «Воспрепятствование реализации избирательных прав граждан». На месте работают сотрудники полиции.

NGS22.RU руководитель Центра ответил:

— Система видеонаблюдения позволила получить доказательства попытки противоправных действий. Они были переданы органам внутренних дел.

В Барнауле женщина пыталась порвать книгу со списком избирателей

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю редакции не прокомментировали случившееся.

Чесноков добавил, что в период выборов штаб «отлавливал» по несколько фейков в день, «направленных на дискредитацию выборов». В первую очередь, речь идет о наклейках с ненормативной лексикой. Информацию передали в соответствующие органы.

Кроме того, фиксируют нарушения агитации. Но их быстро исправляют на местах, добавил Алексей Чесноков.

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Взято Источник
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