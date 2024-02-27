Спасатели оперативно пришли на помощь, потому что сами стали свидетелями аварии. Женщину деблокировали и передали скорой помощи

Днем 27 февраля в Барнауле на Павловском тракте произошло жесткое ДТП с двумя легковушками. Застрявшей в машине женщине потребовалась помощь спасателей, сообщили в управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Спасатели возвращались на служебном автомобиле с вызова и стали свидетелями ДТП. На месте уже работали медики и полицейские.

В результате аварии женщина, находившаяся в одном из поврежденных автомобилей, оказалась зажата. При помощи специального инструмента пострадавшую достали и передали врачам.

Стало известно, что еще одного пострадавшего в этой аварии водителя госпитализировали до приезда спасателей.

Ранее в Барнауле девушка пострадала в ДТП с двумя Nissan на улице Балтийской.

Взято отсюда