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В Барнауле жестко столкнулись иномарки, едва не сбив пешехода

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В Барнауле жестко столкнулись иномарки, едва не сбив пешехода

Момент ДТП на Красноармейском Фото: кадр записи с камеры видеонаблюдения

За рулем обеих машин были женщины, обе получили в ДТП травмы, но госпитализация им не потребовалась. Девушку-пешехода чудом не снесло летящим на нее автомобилем

13 марта в Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина жестко столкнулись два автомобиля. Подробности сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла около 14.30. 47-летняя женщина за рулем Hyundai Creta при повороте налево не уступила дорогу Nissan Tiida под управлением 20-летней девушки.

При этом автомобиль едва не сбил переходившую проезжую часть девушку. Момент попал на видео.

В результате пострадали оба водителя. Госпитализация им не потребовалась.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее в Барнауле столкнулись иномарка и троллейбус. Водитель легковушки получил травмы.

Взято отсюда

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