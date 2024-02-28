Дом на ул. Строительной 2-й, 42 Фото: vk.com/ugochs22

Жильцов многоквартирного дома расселили: большинство из них сейчас проживают у родственников. Доступ в опасный дом ограничен

В Барнауле жильцам аварийной двухэтажки на улице Строительной 2-й, 42 разрешили забрать свои личные вещи из квартир, сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

На месте дежурят спасатели и сотрудники полиции. Доступ в дом ограничен. Для жильцов составили график, по которому они в сопровождении спасателей могут зайти в свои квартиры.

Напомним, в Барнауле ночью 25 февраля произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице 2-й Строительной, 42. Во время пожара из дома эвакуировали 17 человек, из них трое детей. Для жильцов дома развернули пункт временного размещения (ПВР) по адресу: улица Советской Армии, 73.

Проведенная экспертиза показала, что дом непригоден для проживания. В границах дома ввели режим повышенной готовности.

Взято отсюда