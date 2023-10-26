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В Барнауле жильцы борются со смрадом и тараканами в муниципальной квартире

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Квартира №7 Фото: Барнаул 22

Жильцы просят навести порядок в злополучной квартире. Несмотря на то, что в ней никто не живет, она продолжает людям портить жизнь

Жители дома на проспекте Комсомольском, 102а рассказали, что из муниципальной квартиры №7 выселили жильцов, которые разводили в помещении антисанитарию. Однако на этом беды жильцов не прекратились – их стал “донимать” зловонный запах и полчища тараканов, которые там развелись, сообщает “Барнаул 22” в Telegram.

“Теперь мы ведем борьбу с неприятным запахом и с тараканами! А все потому, что данную квартиру после выселения жильцов просто закрыли, но уборку внутри не навели, тараканов не потравили! Куда ещё нам обращаться, мы уже не знаем!”, – говорит жительница дома️ Алена Бакусева.

По данным “Банкфакс”, данный дом обслуживает УК “Город”. Представитель компании пояснил, что раньше в упомянутой муниципальной квартире жила по договору социального найма пенсионерка и временами ее взрослый сын. В период пандемии молодой человек уехал из Барнаула на заработки, и с тех пор за его матерью ухаживали некие мужчина и женщина, которые начали сосуществовать с ней. Когда пенсионерка умерла, они продолжили там находиться, при этом за помещением не следили, не платили за коммуналку и вели аморальный образ жизни.

С 2021 года на них стали жаловаться остальные жильцы, а компания, в свою очередь, – в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства. В итоге в 2022 году по решению суда этих граждан принудительно выселили, а из квартиры вывезли мусор. Представители УК полагают, что для наведения полного порядка необходимо вскрывать полы, убирать отделочные материалы и т.д.

Между тем в комитете жилищно-коммунального хозяйства утверждают, что квартира уже не может доставлять неприятности людям, так как все необходимые мероприятия в ней провели.

“После выселения граждан из жилого помещения № 7 по проспекту Комсомольскому, 102а, специализированной организацией в летний период 2023 года из указанной квартиры вывезены вещи, твердые бытовые отходы, крупногабаритный мусор, дважды проведена дезинсекция (усиленная обработка жилого помещения от насекомых). Учитывая изложенное, муниципальная квартира № 7 не может являться источником распространения тараканов и других насекомых в доме”, – написали с аккаунта комитета в комментариях к посту.

Ранее сообщалось, что в Барнауле житель многоэтажки топит соседей собачьими отходами жизнедеятельности.

Источник

город горняк
горняк22

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