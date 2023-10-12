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В Барнауле жителям частных домов вернули водоснабжение после пожара у соседа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Жители частных домов в Барнауле остались без воды после пожара у соседа Фото: Виталий Барабаш

Две многодетных семьи и супружеская пара пенсионеров не менее трех суток оставались без воды из-за возгорания на соседнем участке

Жителям трех домов в частном секторе Барнаула на ул. Панкратова восстановили водоснабжение после пожара у соседа. Об этом сообщили “Толку” в администрации Ленинского района. Сами жильцы эту информацию также подтвердили.

Отключению воды в частном секторе предшествовал пожар, который случился еще 1 октября. По адресу ул. Панкратова, 60г загорелся частный дом.

Источник

город горняк
горняк22

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