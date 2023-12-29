На пруду парка "Изумрудного" для горожан открыли каток Фото: Виталий Барабаш

Любители спорта и активного отдыха могут провести выходные на свежем воздухе, покататься на открытых и крытых катках, лыжах

В Барнауле для любителей катания на коньках залили 21 каток, сообщает пресс-центр городской администрации.

Все катки освещаются, организовано музыкальное сопровождение, прокат, есть места для переобувания. Цена проката коньков варьируется от 150 до 250 рублей в час, со своими коньками на лёд можно зайти за 100 рублей.

Также для барнаульцев работают крытые ледовые площадки: “Льдинка” (ул.Энтузиастов,12в), “Динамо” в ТРЦ “Галактика”. Список адресов и графиков работы барнаульских катков можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, 32 хоккейные коробки смогут посетить барнаульцы со своими коньками. На коробках нет проката коньков, но на них можно кататься бесплатно в любое время. Адреса хоккейных коробок по ссылке.

Еще один вариант активного зимнего отдыха – лыжи. На ленточном бору есть несколько лыжных баз. Где покататься на лыжах – по ссылке.

На горнолыжном комплексе Авальман можно покататься на горных лыжах, сноуборде, ватрушках.

Кроме того, в январе 2024 года барнаульцы вновь смогут бесплатно заниматься спортом на улице с тренерами. В Барнауле продолжается очередной сезон проекта “Зимний дворовый инструктор”. Все желающие могут принять участие в занятиях, которые проходят два-три раза в неделю. Тренировки проводят опытные тренеры.

В числе зимних видов спорта, которые войдут в программу занятий – футбол на снегу, хоккей, лыжи; традиционно в рамках проекта проводят также небольшие состязания, веселые старты, забеги. Чтобы стать участником бесплатной тренировки, нужно прийти на одну из площадок согласно расписанию. По ссылке – интерактивная карта графиков и адресов спортивных площадок проекта.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на новогодних каникулах пройдут бесплатные мастер-классы по катанию на коньках.

Взято отсюда