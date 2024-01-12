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В Барнауле КамАЗ проехал на красный свет и сбил 8-летнего мальчика

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В Барнауле КамАЗ проехал на красный свет и сбил 8-летнего мальчика

ДТП в Барнауле Фото: скрин видео от Госавтоинспекции города

По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика проехал на запрещающий сигнал светофора. В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы

11 января в 18.51 в Барнауле КамАЗ сбил восьмилетнего мальчика в районе дома на улице Попова, 188/1 а, сообщает Госавтоинспекция города.

Предварительно, 64-летний водитель грузовика, двигаясь по улице Попова от Павловского тракта в сторону улицы Взлетной, проехал на красный свет светофора и сбил ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травмы – его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске иномарка сбила 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести.

Взято отсюда

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