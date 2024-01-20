В этом году в городе обустроили две крещенские купели: на реке Обь в районе Речного вокзала и на озере “Пионерское” (поселок Борзовая заимка)

19 января в Барнауле отметили праздник Крещение Господне.

За безопасностью на купелях следили специалисты Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае и спасатели Управления по делам ГОЧС г. Барнаула, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В местах Крещенских купаний на водоёмах приняли участие более семи тысяч горожан, а непосредственно окунулись в ледяную воду 3458 человек. В прошлом году на р. Обь (речной вокзал) и на оз. Пионерское в Крещенских купаниях приняли участие 3667 человек.

Праздник Крещения прошел в городе без происшествий и чрезвычайных ситуаций. Сейчас все купели закрыты.

Взято отсюда