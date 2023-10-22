Крышу снесло в Барнауле Фото: t.me/chb_brn

В Барнауле в последние дни разгулялся порывистый ветер. В связи с этим в доме, где идут ремонтные работы, улетели стройматериалы

В Барнауле из-за сильного ветра унесло крышу с дома на улице Чеглецова, 9а, сообщает “Черное и Белое Барнаул” в Telegram.

По словам местных жителей, в доме сейчас идет ремонт, однако работы якобы проводят с нарушениями.

“Ремонт крыши делает непонятно кто и непонятно как. Фирма-подрядчик была назначена управляющей компанией, не особо согласовывая с жителями дома. В течение летнего периода жители неоднократно связывались с управляющей компанией и руководителем строительной фирмы. Показывали, что ремонт крыши идет с нарушениями норм, ничего не крепится, строители часто поднимаются на крышу с алкоголем”, – говорит одна из горожанок.

Жительница дома отметила, что жильцы уже обращались в полицию, однако там якобы не усмотрели состава преступления.

Ранее сообщалось, что жильцы многоэтажки в центре Барнаула бьют тревогу из-за состояния дома.

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горняк

горняк локтевский