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В Барнауле латают дороги холодным асфальтом: где сделали ремонт

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В Барнауле латают дороги холодным асфальтом: где сделали ремонт

Ремонт дорог Фото: Пресс-центр городской администрации

Ремонт дорог холодным асфальтом позволяет в быстрые сроки восстановить первоначальное состояние дорожного покрытия, что особенно актуально на участках, представляющих аварийную опасность

В Барнауле дорожники отремонтировали холодным асфальтом несколько участков дорог, сообщает пресс-центр городской администрации.

Речь идет о следующих местах: пересечение проспекта Ленина с улицами Чкалова, Гоголя, проспектом Строителей, улица Власихинская. Кроме того, дорожники заменили плиту перекрытия и высотное регулирование дождеприемной решетки колодца с использованием асфальта на площади Советов.

Отметим, с начала ремонтного сезона холодным асфальтом отремонтировали порядка 690 “квадратов” локальных участков дорог.

Ремонт холодным асфальтом продолжится до наступления постоянных положительных среднесуточных температур. После запуска асфальтобетонного завода ремонт дорог продолжится с использованием горячего асфальта.

Взято отсюда

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