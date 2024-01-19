В Барнауле легковой автомобиль врезался в грузовик

19 января в 10.40 в Барнауле на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор произошло ДТП.

Предварительно установлено, что 56-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2105, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с грузовым автомобилем «МАН» с прицепом, которым управлял 42-летний мужчина.

В результате ДТП водитель и женщина, пассажир автомобиля ВАЗ 2105, получили травмы и были госпитализированы. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция Барнаула.

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