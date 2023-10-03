В Барнауле легковушка снесла столб на Антона Петрова
Авария на ул. Антона Петрова Фото: "В курсе 22"
Столкнулись два попутных автомобиля, один из которых от удара перевернулся и врезался в столб. Опора упала на машину сверху
️В Барнауле днем 1 октября на улице Антона Петрова произошло серьезное ДТП. Об этом очевидцы сообщили в группе “В курсе 22” во “Вконтакте”.
Авария случилась рядом с домом №221д/1. ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как после столкновения один из автомобилей отлетел в столб, затем он упал на машину сверху.
Подробности и наличие пострадавших еще выясняется.
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