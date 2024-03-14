Как говорят очевидцы, в автомобиле была женщина с ребенком. В обстоятельствах аварии разберутся правоохранительные органы

14 марта в Барнауле на шоссе Ленточный Бор легковой автомобиль врезался в столб, сообщили в Telegram-канале “Инцидент Барнаул” проезжавшие мимо водители.

Судя по фото, ДТП случилось возле заправки “Роснефть” недалеко от остановки “Поселок Кирова”. На место вызвали инспекторов ДПС.

“Там ребенок был и мама”, – пишут в комментариях.

О пострадавших в ДТП и причинах происшествия пока не сообщается.

UPD: по сведениям городской Госавтоинспекции, 30-летняя женщина за рулем Toyota Corona Premio не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие. Водитель и двухлетняя девочка получили травмы. Проводится проверка.

Ранее в Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина жестко столкнулись два автомобиля.

Взято отсюда