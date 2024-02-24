реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Барнауле легковушку зажало между двумя трамваями

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Судя по кадрам, легковушку зажало между двумя вагонами. Пользователи в комментариях недоумевают, как это могло случиться

24 февраля в Барнауле легковушка попала сразу под два трамвая, сообщили горожане в группе “Инцидент Барнаул”.

Авария произошла на Малаховском кольце в районе улицы Юрина. Людей, как говорят очевидцы, пришлось доставать из машины через лобовое окно. Судя по фото, Toyota Corolla зажало между вагонами.

На месте происшествия работают медики. Подробности выясняются.

Ранее ДТП с участием трамвая в Барнауле произошло в районе дома на улице Малахова, 88.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Пожары в жилых домах, тревожные кнопки и нападение на бывшего мужа. Что произошло в Алтайском крае 25 февраля

Пожары в жилых домах, тревожные кнопки и нападение на бывшего мужа. Что произошло в Алтайском крае 25 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в регионе 25…

Узнать больше
Город молодежи мира развернут в “Сириусе” к Всемирному фестивалю молодежи

Город молодежи мира развернут в “Сириусе” к Всемирному фестивалю молодежи

Город молодежи мира развернут на федеральной территории “Сириус” к Всемирному…

Узнать больше
Названа численность волонтеров и персонала на Всемирном фестивале молодежи

Названа численность волонтеров и персонала на Всемирном фестивале молодежи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек –…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp