Судя по кадрам, легковушку зажало между двумя вагонами. Пользователи в комментариях недоумевают, как это могло случиться

24 февраля в Барнауле легковушка попала сразу под два трамвая, сообщили горожане в группе “Инцидент Барнаул”.

Авария произошла на Малаховском кольце в районе улицы Юрина. Людей, как говорят очевидцы, пришлось доставать из машины через лобовое окно. Судя по фото, Toyota Corolla зажало между вагонами.

На месте происшествия работают медики. Подробности выясняются.

Ранее ДТП с участием трамвая в Барнауле произошло в районе дома на улице Малахова, 88.

Взято отсюда