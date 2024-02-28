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В Барнауле лосиха с лосенком вышли к лыжникам в ленточном бору

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В Барнауле лосиха с лосенком вышли к лыжникам в ленточном бору

Фото: В Курсе 22

Животное с невозмутимым видом прогуливалось рядом с людьми. Некоторые пользователи сети предположили, что они уже привыкли к такому соседству

Жители Барнаула засняли, как лосиха с лосенком вышли на лыжню в ленточном бору, сообщает “В курсе 22” .

На кадрах видно, как животные спокойно проходят мимо людей и даже не боятся.

Комментаторы отмечают, что это редкий случай встречи человека и дикой природы. Однако многие отметили, что ситуация была опасной.

Когда есть лосенок, лосиха может повести себя агрессивно“; “Где бы это ни было, надо понимать, что это дикие животные“; “Отсутствие паники – и все прошло спокойно“, – говорят в соцсетях.

Ранее сообщалось , что на Алтае овчарки задрали более 60 хозяйских овец и коз.

Взято отсюда.

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