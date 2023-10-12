Пожарные Фото: ТОЛК

По сведениям МЧС, в гостинице загорелся пол в подвале. Людей срочно вывели из здания. Причину происшествия еще предстоит установить

Рано утром 12 октября в Барнауле произошел пожар в здании гостиницы “Турист” на пр. Красноармейском. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На момент прибытия пожарных в гостинице было небольшое задымление в подвале. Из здания быстро эвакуировали 45 человек. Очаг возгорания ликвидировали на площади около 2 кв. м, горело напольное покрытие.

Пострадавших при ЧП нет.

Пожар масштабнее произошел прошлой ночью в складском помещении на улице Попова, также сообщили в “экстренном” ведомстве. Горело около 120 кв. м. С огнем боролись 28 человек с помощью семи единиц техники.

Происшествие тоже обошлось без пострадавших.

Ранее в Барнауле случился пожар в павильоне “Тандыр” на Крытом рынке.

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