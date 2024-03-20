"Аквапарк" Фото: t.me/mchs_altkray

Людей без одежды и обуви стали выводить из аквапарка. Выяснилось, что все это проводилось ради эксперимента и спасатели внимательно наблюдали за реакцией барнаульцев

Барнаульские спасатели совместно с Академией ГПС МЧС эвакуировали людей из аквапарка ради эксперимента. Об этом сообщает региональное МЧС в Telegram-канале.

Спасатели проводили наблюдения для того, чтобы определить время начала эвакуации людей при срабатывании системы оповещения о пожаре. Также в МЧС проверили, как барнаульцы разного возраста, социальных и семейных групп ведут себя при опасных ситуациях.

Такое исследование прошло впервые в России. Особенностью стало состояние незащищенности: отдыхающие были без одежды и обуви.

Взято отсюда