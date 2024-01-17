В Барнауле мама сбитого КамАЗом мальчика откровенно рассказала о состоянии сына

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18 января школьнику предстоит операция, после которой его обещают перевести из реанимации в обычную палату. Все это время мама находится рядом

Пострадавший под колесами КамАЗа в Барнауле 8-летний мальчик в полном сознании мужественно переносит все манипуляции врачей. Скоро его обещают перевести из реанимации в обычную палату. О состоянии сына рассказала ” КП-Барнаул ” его мать Ольга Кунгурова.

В тот вечер 11 января мальчик шел на спортивную тренировку. 64-летний водитель грузовика двигался по улице Попова от Павловского тракта в сторону Взлетной. Он проехал на красный сигнал светофора и сбил ребенка. Тот шел по переходу на зеленый.

“КамАЗ проехал по нему колесом, но позвоночник чудом остался цел, как и голова. У сына перелом таза, пострадали внутренние органы – печень, селезенка и легкие, сломано четыре ребра. Была контузия легких, поэтому до сих пор на ночь его подключают к ИВЛ“, – рассказала мама.

16 января, 14:33 В Алейске грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу. О его состоянии ничего не сообщается: известно лишь, что он получил различные травмы

Пока школьник находится в реанимации в полном сознании и мужественно переносит все манипуляции. Даже когда его сбила машина, он смог назвать медикам свою фамилию, адрес и номер школы.

На днях ребенок спросил, в тюрьме ли водитель грузовика.

“Я сказала: “Сыночка, давай ты будешь кушать, спать и поправляться, а об этом мы думать пока не будем”. Но ему почему-то это было особенно важно. Снятся кошмары, говорит: “Мама, когда я засыпаю, то вижу, как меня машина сбивает“. По ночам вздрагивает, но он все равно у меня молодец, держится, крепится”, – говорит Ольга.

Как выяснилось, большегруз принадлежит не мужчине, который был за рулем, а другому лицу. Собственника якобы пока не нашли, со свидетелями никто не связался. Но разбирательство для родных пока на втором плане, первым делом – здоровье ребенка. Мама искренне благодарит всех неравнодушных, кто хочет помочь и поддерживает их семью.

Напомним, в отношении водителя на месте ДТП составили пять протоколов, в том числе по ч. 1 ст. 12.37 “Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“, а также по ч. 1 ст. 11.23, 12.27, 12.21 и 12.5. В УМВД России по Барнаулу возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Взято отсюда.

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