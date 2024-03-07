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В Барнауле машина полиции попала в ДТП на перекрестке Гущина и Попова

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Авто не поделили дорогу на перекрестке. Служебная машина при ударе получила повреждения. Подробности аварии пока неизвестны

Днем 7 марта в Барнауле произошло ДТП с участием автомобиля полиции и легковушки, сообщает “Инцидент Барнаул” в Telegram-канале.

Машины столкнулись на пересечении улиц Гущина и Попова. Удар пришелся на бок служебного авто.

Информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Барнауле фура застряла в ограничителе на Старом мосту и собрала пробку. До этого аналогичное ДТП случилось в конце февраля.

Взято отсюда

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