Как будет ездить трамвай №3 в Барнауле Фото: Толк

На время проведения демонтажных и строительных работ и до открытия путепровода на Новом рынке трамвайный маршрут №3 не будет заезжать на остановку “Дом Быта”

В Барнауле меняется схема движения трамваев №3. Это связано с демонтажем разворотного кольца и укладкой новых рельс около Дома Быта. К запланированным работам специалисты МУП “Горэлектротранс” приступают 28 октября. Как будет ходить общественный транспорт из-за этих изменений – в инфографике “Толка”.

Как будет ездить трамвай №3 в Барнауле Фото: Толк

Как ранее сообщали в городской администрации, в выходные специалисты демонтируют опоры контактной сети и разворотное кольцо. А после приступят к укладке рельсошпальной решетки и соединят ее с действующими путями. Поэтому до открытия движения по путепроводу на Новом рынке трамваи №3 будут ездить по новой схеме – они не будут поворачивать на проспект Ленина.

Напомним, завершить работы по реконструкции путепровода подрядчик, согласно утвержденному графику, должен до конца ноября. На прошлой неделе дорожники уже приступили к укладке асфальта. А в ноябре на объекте установят барьерное ограждение, продолжат укладывать рельсы и разберут трамвайные кольца.

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горняк

горняк локтевский