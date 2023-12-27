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В Барнауле мужчина четыре месяца издевался над родной дочерью

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В Барнауле мужчина четыре месяца издевался над родной дочерью

12-летняя школьница переехала к родному отцу из-за финансовых проблем в семье

Барнаульца подозревают в совершении насильственных действий по отношению к родной дочери, сообщил источник “РЕН ТВ”.

12-летняя школьница жила с матерью и отчимом, долгое время не была знакома со своим родным отцом, однако позднее встреча состоялась. Когда в семье возникли финансовые проблемы, мужчина предложил временно приютить дочку у себя. 

Девочка переехала к отцу и бабушке, заняла отдельную комнату. По предварительным данным, мужчина надругался над ней, а затем продолжил совершать насильственные действия раз в три дня. Все это происходило с 1 сентября по 6 декабря 2023 года. За четыре месяца состояние девочки резко ухудшилось. 

На данный момент она находится под наблюдением медиков. 

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Взято отсюда

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