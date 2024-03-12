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В Барнауле мужчина похитил женщину, угрожая ей ножом

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Женщине удалось отбиться от похитителя и сбежать

В Барнауле мужчина похитил женщину, угрожая ей ножом

Угрожая ножом, мужчина завел жертву в свой дом

В Барнауле прошла история, как будто из фильмов ужасов: вечером на улице мужчина похитил женщину, угрожая ей ножом. К счастью, жертве удалось отбиться от похитителя и сбежать. Сейчас мужчина заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Эта история произошла 27 февраля. Вечером 38-летняя жительница Барнаула шла с работы домой. Путь ее лежал через частный сектор. Здесь к ней подошел незнакомый пьяный мужчина. Он приставил нож к телу женщины и заставил идти с ним в его дом. Зайдя в помещение, похититель закрыл дверь на щеколду. В это время женщина выбрала момент и оказала мужчине активное сопротивление, смогла выхватить нож и сбежать из дома. Она бросилась к соседним домам с просьбой о помощи. В итоге 38-летний похититель был задержан.

– По ходатайству следователя СК в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, – сообщили в Следкоме.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Осужденный за похищение девочки был приговорен к 20-летнему заключению

Взято отсюда
12.03.2024

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