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Пьяный бийчанин взломал склад и унес товар. На суде он попытался оправдаться и заявил, что искал свои вещи. Ему назначили условный срок

В Барнауле из табачного магазина пропали 400 флаконов жидкости (в народе их называют жижами) для электронных испарителей. Похитителя уже нашли и вынесли приговор. Подробности “Толку” рассказали в прокуратуре Железнодорожного района.

Виновным в преступлении оказался неоднократно судимый житель Бийска. В тот день, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он проник на склад магазина в ТЦ “КДМ” и похитил жидкости на общую сумму 70 тысяч рублей, после чего скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению.

В суде мужчина вину признал, но лишь частично. Он сослался на то, что якобы потерял в торговом центре свои вещи и взломал склад, так как думал, что они там, а потом увидел жижи и решил их похитить.

“Судом назначено наказание по п. “в” ч. 2 ст.158 УК РФ в виде 1 года 8 месяцев, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года”, – сообщил помощник прокурора Железнодорожного района Сергей Карбаинов.

Ранее жителя Барнаула отправили в колонию за кражу шоколадок.

Взято отсюда