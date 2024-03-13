В Барнауле мужчина похитил на улице незнакомую женщину, угрожая ей ножом

Женщина возвращалась с работы домой, когда обвиняемый к ней подошел и, приставив нож к телу, приказал проследовать к его дому

В Барнауле следователи предъявили обвинение 38-летнему жителю города в похищении человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и с применением предмета, используемого в качестве оружия (п.п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, 27 февраля 2024 года вечером 38-летняя жительница Барнаула возвращалась с работы домой. В районе частного сектора к ней подошел незнакомый нетрезвый мужчина. Приставив нож к телу потерпевшей и угрожая причинением насилия, он приказал женщине проследовать к его дому.

Заведя женщину внутрь, обвиняемый закрыл дверь на щеколду, однако потерпевшая оказала активное сопротивление. Ей удалось выхватить нож из рук мужчины, открыть дверь и забежать в соседний дом с просьбой о помощи.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Взято отсюда