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В Барнауле мужчина попытался сбежать из магазина с четырьмя банками кофе

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В Барнауле мужчина попытался сбежать из магазина с четырьмя банками кофе

Мужчина положил кофе в карманы и направился к выходу, не рассчитавшись за товар

В Барнауле мужчина попытался вынести из магазина кофе, не рассчитавшись за него, сообщает “Толк”. 

Так, мужчина положил в карманы четыре банки кофе общей стоимостью 909 рублей и пошел к выходу, однако администратор его заметил и потребовал рассчитаться за товар. После этого барнаулец попытался сбежать, но был задержан.

Мужчину признали виновным в покушении на грабеж и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев условно, с испытательным сроком один год.

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Взято отсюда

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