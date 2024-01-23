ЧП на Павловском тракте Фото: Инцидент Барнаул
Судя по кадрам из социальных сетей, выпавший мужчина был легко одет. Что с ним произошло и при каких обстоятельствах случилось падение, не уточняется
23 января в Барнауле в многоэтажке на Павловском тракте произошло ЧП: из окна выпал мужчина, сообщает “Инцидент Барнаул”.
По словам очевидцев, от полученных травм он скончался на месте происшествия.
На месте работали медики скорой помощи и сотрудники полиции. Подробности устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле под окнами многоэтажки нашли тело человека. Со слов очевидцев, он пытался напугать маму, свесившись из окна, но сорвался.
Взято отсюда