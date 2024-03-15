Море. Отпуск Фото: unsplash.com

Оказалось, что многие барнаульцы редко пользуются своим правом на отпуск. В первую очередь это касается мужского населения

5% барнаульцев ходили в отпуск более двух лет назад. Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob. Еще 11% ни разу не отдыхали на текущем месте работы, несмотря на то, что стаж это позволяет.

Согласно опросу, мужчины правом на отпуск пользуются реже. Так, последний раз отдыхали более двух лет назад 7% мужчин и 4% женщин. Ни разу не уходили в отпуска 14 и 9% соответственно.

Большинство опрошенных (86%) рассказали, что они, уходя в отпуск, не страдают от моральных терзаний перед руководством, коллегами и клиентами. Виноватыми ощущают себя лишь 6%. Мужчины – чуть чаще женщин (8 и 5% соответственно). Респонденты до 34 лет – чаще тех, кто старше.

Переживаниями по поводу ухода в отпуск чаще делились руководящие работники, инженеры, врачи и медицинские сестры, бухгалтеры, а также квалифицированные рабочие.

Взято отсюда