Жители краевой столицы пожаловались на неисправность транспорта

Жители краевой столице в телеграм-канале «Лентач Барнаул» пожаловался на «трамвайную пробку». По словам очевидцев, на улице Антона Петрова встали трамваи. Мужчина написал, что всему виной неисправность электросетей.

— На перекрестке улицы Северо-Западной и улицы Антона Петрова оборвало контактный провод. Ведутся восстановительные работы, — говорится в сообщении.

Корреспондент NGS22.RU дозвонилась в горэлектротранс. В пресс-службе организации ответили:

— От вас слышу только первый раз. Пока не понятно, что там произошло. Пока ничего не готовим [на эту тему].

На момент выхода материала более подробный комментарий получить не удалось.

Взято Источник

10.01.2024