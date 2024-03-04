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В Барнауле на Балтийской попали в ДТП Жигули и Renault – пострадала женщина

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В Барнауле на Балтийской попали в ДТП Жигули и Renault – пострадала женщина

ДТП. Авария. Аварийный знак Фото: pixabay

Авария с двумя автомобилями произошла примерно в 14.25. После ДТП пассажирке одной из машин понадобилась медицинская помощь

Днем 4 марта в Барнауле попали в аварию два автомобиля: Renault Megane и ВАЗ-21074, сообщает алтайская Госавтоинспекция.

Известно, что в районе дома №96 на улице Балтийской иномарка, которой управлял 46-летний мужчина, столкнулась с отечественным авто с 23-летним водителем.

В результате ДТП травмы получила 52-летняя пассажирка Renault. Ее доставили в медучреждение для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее в Барнауле в лобовом ДТП на Матросова разбились легковушки. Позже стало известно, что в аварии пострадал водитель одной из иномарок.

Взято отсюда

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