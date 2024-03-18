По словам продавца, комнаты в квартире изолированы и выходят на разные стороны дома. Будущим владельцам останется кухонный гарнитур, а также мягкая мебель и техника

В Барнауле продают трехкомнатную квартиру со свежим дизайнерским евроремонтом, говорится в объявлении на сайте avito.

На 130 “квадратах” жилья располагаются просторная гостиная, совмещенная с кухней, мастер-спальня с тренажерной зоной, санузлом и гардеробом, а также еще одна спальня.

“Красивый панорамный вид из окон во двор, а также в сторону реки Оби. Утром встречаете рассветы, вечером провожаете закаты”, – отметил продавец.

Квартира находится на улице Приречной, на 14-м этаже 17-этажного дома. Двор ухожен и закрыт от посторонних, есть детская и баскетбольная площадки, а также теплая подземная автопарковка.

Ранее стало известно, что в Барнауле рядом с бором продают квартиру с панно и колоннами за 18 млн рублей. В объявлении отметили, что некоторые стены в “трешке” выполнены в форме полукруга.

Взято отсюда