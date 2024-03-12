Старый мост Фото: Анна Меньшикова

Водителей просят быть внимательными при проезде участка, где выполняют работы, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию

Утром 12 марта в Барнауле временно изменили схему движения по совмещенному путепроводу через Обь на въезде в город, сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Так, с 09.00 до 11.00 на Старому мосту частично перекрыли одну из полос. Проезд автомобилей проходит в реверсивном режиме.

В это время, как рассказали в Упрдор “Алтай”, дорожники меняют неисправные светильники на линии освещения автодорожной части моста. Регулируют движение сотрудники подрядчика.

Мероприятие проводят в рамках работ по нормативному содержанию федеральных автомобильных дорог.

Узнать о состоянии проезда по федеральным трассам в Алтайском края и Республике Алтай можно по телефонам: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69 (круглосуточно).

Ранее в Барнауле фура вновь застряла в ограничителе на Старом мосту и собрала пробку, которая растянулась примерно на два километра.

Взято отсюда