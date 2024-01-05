Согласно прогнозу синоптиков, местами в Алтайском крае в последние дни температура воздуха поднималась до +9 градусов

В Барнауле в начале января распустилась верба. Об этом сообщили “Толку” читатели.

Кадры сделаны в окрестностях краевой столицы 2 января.

В среде православных христиан считается, что в ночь с 3 на 4 декабря – на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы буквально на минуты раскрываются почки, давая миру увидеть чудо. Причем это может происходить даже в сильный мороз: почки при раскрытии даже издают особенно громкие щелкающие звуки (“верба щелкает”), сообщает “Православная держава”.

Однако обычно верба распускается в конце марта или начале апреля. Как правило, это происходит перед Вербным воскресеньем.

Отметим, что в конце декабря и начале января в Алтайском крае установились плюсовые температуры.

Ранее “Толк” писал, что на юго-западе Алтайского края в конце ноября распустилась верба.

Взято отсюда