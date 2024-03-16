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В Барнауле на избирательных участках развернули продовольственные ярмарки

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Почти 200 торговых точек будет работать на избирательных участках на протяжении двух дней – 16 и 17 марта с 08.00 до 17.00 часов

В Барнауле развернули продовольственные ярмарки в 128 зданиях, в которых организовали избирательные участки, сообщает пресс-центр городской администрации.

В Железнодорожном районе работает 11 таких пункта, в Индустриальном – 32, в Ленинский – 21, в Октябрьском – 23, в Центральном – 30.

Для барнаульцев местные производителей приготовили выпечку, горячие и прохладительные напитки, колбасные изделия, свежее мясо, сыры, сливочное масло, кондитерские изделия, овощи и фрукты, мёд и многое другое.

Как и на городских продовольственных ярмарках, цены снижены на 15-30%.

Взято отсюда

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