Почти 200 торговых точек будет работать на избирательных участках на протяжении двух дней – 16 и 17 марта с 08.00 до 17.00 часов

В Барнауле развернули продовольственные ярмарки в 128 зданиях, в которых организовали избирательные участки, сообщает пресс-центр городской администрации.

В Железнодорожном районе работает 11 таких пункта, в Индустриальном – 32, в Ленинский – 21, в Октябрьском – 23, в Центральном – 30.

Для барнаульцев местные производителей приготовили выпечку, горячие и прохладительные напитки, колбасные изделия, свежее мясо, сыры, сливочное масло, кондитерские изделия, овощи и фрукты, мёд и многое другое.

Как и на городских продовольственных ярмарках, цены снижены на 15-30%.

Взято отсюда